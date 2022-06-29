SON DAKİKA: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre; Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 15 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2022- 22:27 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022- 22:27