Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 15.05 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 22.04'te gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2022
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Hekimhan (Malatya)
Tarih-Saat : 29.06.2022, 22:04:33 TSİ
Enlem : 39.0581 N
Boylam : 37.7745 E
Derinlik : 15.05 km
Detay : https://t.co/lnARBXyOzs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi