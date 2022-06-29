KREDİ KARTIYLA KURBAN ALINIR MI?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken; kredi kartıyla kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, faiz işlemesinin caiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Diyanet'e göre kredi kartıyla ya da vadeyle kurbanlık alınır mı? Kredi kartıyla kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? İşte kredi kartı faizinde 'kurban' detayı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban bayramı öncesi kurban kesmek isteyenlerin, kurbanlık alırken ödemelerini kredi kartıyla veya vadeli olarak yapıp yapamayacağına dair açıklamalarda bulundu. Peki, kredi kartıyla kurbanlık alınırken neye dikkat edilmeli, faiz işlememesi için ne yapılmalı? İşte Diyanet'in kurbanlık alımına dair faiz uyarısı...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, KREDİ KARTIYLA KURBANLIK ALIMINA DAİR DETAYLARI AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, kredi kartıyla ve vadeyle kurbanlık alımına dair şu açıklamayı yaptı:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Kurban bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."

KURBANDA HİSSELER NASIL BELİRLENİR? HİSSE SAYILARI NE KADAR OLABİLİR?

Diyanet, koyun ve keçinin sadece bir kişi adına kesilebileceğini; deve, sığır ve mandanın ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak kurban edilebileceği şu sözlerle açıkladı:

"Ortakların tamamının niyetinin ibadet olması gerekir. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve çevre temizliği gibi hususlara azami derecede dikkat edilmesi gerekir." bilgisi verildi.

Bir kurban hissesinin yalnızca bir kişi için olduğu hatırlatılan açıklamada, "Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa 7'den fazla kişinin hissedar olması caiz değildir."