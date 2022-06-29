Erik Botheim kimdir, kaç yaşında, nereli? Erik Botheim hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? - Yeni sezon transfer haberleri

Galatasaray ile adı anılan ve transfer iddialarıyla gündeme gelen Erik Botheim'in kaç yaşında olduğu ve hangi takımda oynadığı araştırılıyor. Kafa golleriyle anılan ve santrafor mevkiinde oynayan Erik Botheim'in biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler haberimizde...

Norveçli genç futbolcu Erik Botheim, Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla gündeme geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler, 'Erik Botheim kimdir, hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Erik Botheim kaç yaşında, nerede oynuyor, kaç gol attı? İşte Erik Botheim'in hayatına dair merak edilenler...

ERIK BOTHEIM KİMDİR?

10 Ocak 2000 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelen Erik Botheim, 1.85 boyundadır ve santrafor mevkiinde oynamaktadır. Sağ ayağıyla oynayan futbolcunun kariyeri 2016 yılında FK Lyn Kulübü'nde başlamıştır.

2021/2022 sezonunda Boda/Glimt Kulübü'nden 7 milyon 500 bin euro karşılığında Krasnador'a transfer olan Erik Botheim'in sözleşmesi sezon sonunda sona ereceğinden, genç futbolcu transfer haberleriyle gündeme gelmektedir.

Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Erik Botheim, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Erik Botheim, uluslararası müsabakalarda 2 gol kaydetmiştir ve attığı kafa golleriyle dikkat çeken genç yetenek; uzun boylu olmasının avantajını kullanmaktadır.

1.85'lik santrfor, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol, 2 asist; Konferans Ligi'nde 6 maçta 4 gol, 4 asist; Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 gole imza atmıştır.