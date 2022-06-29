DGS BELGESİ 2022 | DGS saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek, sınav binasına son giriş kaçta yapılacak? DGS kaç soru, kaç dakika?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na girecek binlerce aday, sınavın ne zaman başlayacağını ve sınav binasına son giriş saatini araştırmaya başladı. Peki, DGS 2022 kaç soru, kaç dakika? DGS sınava giriş belgesi nereden, nasıl alınır, sınav konu dağılımı nasıl? İşte 2022 DGS'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2022- 17:08