Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, 2022 atama takvimi ne zaman belli olacak? - 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MEB SON DAKİKA

MEB 2022 20 bin öğretmen atamasının yapılacağı tarih ve atama takvimi araştırılmaya başladı. Milyonlarca öğretmen adayının merakla beklediği atama takvimine göre atamaların ne zaman yapılacağı ve atamalara dair son dakika açıklamaları haberimizde...

SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması için son dakika açıklamaları ve atamanın ne zaman yapılacağına dair son gelişmeler, öğretmen olma hayali kuran binlerce aday tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın atama sürecinin başlatılacağını duyurması üzerine, gözler MEB atama takvimine çevrildi. İşte 2022 20 bin öğretmen ataması son dakika gelişmeleri ve öğretmen atamalarında kadro - branş dağılımları...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından öğretmen atamasına dair merakla beklenen müjdeyi verdi. Erdoğan öğretmen ataması için takvimin önümüzdeki günlerde belirleneceğini ve atamalar için sürecin başlatılacağını açıkladı.

Bakan Özer ise atamalara dair açıklamalarda bulundu:

"Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmen var. Atama yapılmayan hiçbir yılımız yok her yıl öğretmen ataması yapıldı. Daha önce çalışmalarımızın sürdüğünü söylemiştim ve söylediğim gibi çalışmalarımız nihayetlendi. Eylül'ün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. Ağırlığı okul öncesi öğretmenliğe vereceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız."

"ATAMALARIN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ"

Bakan Özer, öğretmen açıklamalarına dair detayları paylaştı ve atamalar hakkında bilgi verdi:

"2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz"

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı atama takviminin yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.

2022 Ocak ayında gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasının branş dağılımı şu şekildeydi: