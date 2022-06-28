Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, 2022 atama takvimi ne zaman belli olacak?
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, 2022 atama takvimi ne zaman belli olacak?
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