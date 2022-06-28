KYK yaz tatili konaklaması hangi tarihlerde yapılacak, nereden başvuru yapılır? KYK ücretsiz konaklama rezervasyonu nasıl yapılır?

KYK yurtlarında başlatılacak yaz tatili konaklamasının detayları milyonlarca genç tarafından araştırılmaya başladı. 18-25 yaş aralığındaki gençlerin başvuru yapabileeği ücretsiz KYK konaklamasına nasıl rezervasyon yaptırılacağı, hangi yurtların hizmet vereceği ve 81 ilin KYK yurdu listesi haberimizde...

KYK yurtlarının yaz aylarında gençler için ücretsiz olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, konuya dair detayları da paylaştı. KYK yurtlarında konaklamak ve bunun için de rezervasyon yaptırmak isteyen milyonlarca genç, 'KYK yaz tatili konaklama başvurusu nasıl yapılır, kaç yaş aralığındaki kişiler KYK'da kalabilir, KYK yurtları hangi tarihler arasında ücretsiz?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte KYK yaz tatili konaklama işlemlerine dair merak edilenler...

KYK YURTLARI YAZ AYLARINDA HANGİ TARİHLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?

KYK yurtlarında yaz aylarında ücretsiz konaklamanın detayları belli oldu. Başkan Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında, 81 ildeki yurtlarımız 18-25 yaş aralığındaki gençlerimize ücretsiz olarak konaklamaya açık olacaktır" dedi.

YAZ TATİLİ İÇİN KYK YURT REZERVASYONU NASIL YAPILIR?

KYK yurtlarında yaz aylarında ücretsiz konaklamak isteyen gençler için, Gençlik ve Spor Bakanlığı önümüzdeki günlerde açıklama yapacak ve 81 şehirde belirlenen yurtları açıklayacak. Detayların belli olmasının ardından, KYK yurt rezervasyonu ve başvuru şartları haberimizde yer alacak.

HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ KYK YURTLARI AÇIK OLACAK? - 81 İL KYK YURDU LİSTESİ