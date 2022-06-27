Bakan Vedat Bilgin Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak, asgari ücret belli olacak mı?
TİSK'ten asgari ücret zammına yeşil ışık geldi!
Bakan Vedat Bilgin Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak, asgari ücret belli olacak mı?
TİSK'ten asgari ücret zammına yeşil ışık geldi!
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