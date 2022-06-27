KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bakan Vedat Bilgin Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak, asgari ücret belli olacak mı?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bakan Vedat Bilgin Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak, asgari ücret belli olacak mı?
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