Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan milli karateciler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nın ilk gününde erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ile kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tuba Yakan’ı tebrik etti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 00:05