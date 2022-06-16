En tatlı kavun nasıl anlaşılır, en iyi kavun nasıl belli olur? Kavun nasıl seçilir? Kavun alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kavunun nasıl seçildiği araştırılmaya başladı. Kokusu ve tadıyla hem meyve olarak tüketilen hem de dondurma, froozen gibi yiyecek ve içeceklere tat veren kavunu satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği gündemde yerini aldı. Peki, en tatlı kavun nasıl belli olur, güzel kavun nasıl anlaşılır? İşte kavun almadan önce öğrenmeniz gereken püf noktalar...

Kavun alırken dikkat edilmesi gerekenler ve iyi kavunun nasıl anlaşılacağına dair detaylar, yaz mevsiminin gözdesi kavunun satışa çıkmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. Peki, kavun nasıl seçilir, kavun seçmenin püf noktası nedir? Lezzetli, olgunlaşmış ve tatlı kavun almak isteyenler için kavun seçmenin incelikleri haberimizde...

KAVUN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VE EN İYİ KAVUNU SEÇMENİN PÜF NOKTALARI

Kavunun Kabuğu

Kavun alırken kabuğunun sertliğine bakmak oldukça önemlidir. Yumuşak kavunlar daha tatlıyken, sert kabuklu kavunlar tam olarak olgunlaşmamıştır.

Kavunun Ağırlığı

Kavunun ağırlığı boyuna göre daha fazla olmalıdır. Yani orta boyutlarda bir kavun, diğerlerine göre daha ağırsa bu onun daha tatlı olduğuna işarettir.

Kavunun Dibi

Kavun seçerken dibine bakmayı ihmal etmeyin. Dip dediğimiz yer, yuvarlak bir çukurdan oluşur. Bir parmağınızla kavunun dibine dokunun. Eğer dibi yumuşaksa, kavunun içi de tatlıdır.

Kavunun Sesi

Bir elinizle kavuna hafifçe kavuna vurun. Eğer kavundan tok ses çıkıyorsa tatlıdır, tiz ses çıkıyorsa kavun olgunlaşmamış ve içi boş demektir.

Kavunun Çizgileri

Çizgili kavun alacaksanız, üzerindeki çizgiler yol gösterici olabilir. Bu yöntem genellikle Kırkağaç kavununda uygulanır. Kavunun dışı tırtıklı ve çizgileri düzgünse bu kavunun lezzetli olduğunu gösterir.

Kavunun Kokusu

Kavun alacağınız zaman dibini mutlaka koklayın. Eğer hoş bir kokusu varsa, bu kavunun tatlı olduğuna işaret etmektedir.

Kavunun Sapı

Kavun alırken ise sapını çekin, eğer sapını çektiğinizde kolaylıkla kopuyorsa, bu kavunun olgunlaşmış olduğunu anlamına gelir.