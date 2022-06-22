Galatasaray'ın yeni teknik adamı Okan Buruk'un biyografisi ve kariyer geçmişi futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Sarı kırmızılı takımda, Başkan seçimlerinden sonra transfer sürecini hızlandırmak için teknik direktör noktasında da son noktayı konuldu. Peki, Okan Buruk kimdir, hangi takımlarla çalıştı? Okan Buruk kaç yaşında, nereli? İşte Okan Buruk'un hayatına dair merak edilenler...

Sarı kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Okan Buruk, kariyer geçmişi ve hayatıyla gündemde yerini aldı. Birçok futbolseverler, Okan Buruk'un yaşını, memleketini ve daha önce hangi takımlarla çalıştığını araştırmaya başladı. Futbol hayatı süresince, toplam 11 yıl boyunca Galatasaray forması giydiği iki ayrı dönemin ardından Galatasaray'a teknik direktör olarak dönen Okan Buruk'un hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

OKAN BURUK KİMDİR?

Futbol hayatına Galatasaray'da başlayan Okan Buruk,19 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 11 yaşında girdiği Sarı Kırmızılı ekip altyapısında çeşitli yaş gruplarında yer alan ve yeteneği ile ön plana çıkan Okan Buruk, 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanlığını üstlenmiştir.

Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılınca bir müddet sahalarda yer almayan Buruk, 2001 yılında Emre Belözoğlu ile birlikte Inter forması giymek üzere yola çıkmıştır.

Türk futbol tarihinin en iyi sağ açıklarından birisi olarak bilinen ve 7 numara ile özdeşleşen Buruk, A Milli Takım'ın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyerek; 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya attığı golle başarısını tüm dünyaya kanıtlama fırsatı yakalamıştır.

Inter'in ardından Türkiye'ye Beşiktaş'ta oynamak için dönen Buruk, orada geçirdiği 2 yılın ardından Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 2 yıl forma giyen Buruk, 2008'de Başakşehir'e katılmıştır. 2010 yılında ise futbol hayatını sonlandıran Buruk; Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazanarak hafızalara kazınmayı başaran isimlerden biri olmuştur.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Buruk, A Milli Takım formasını 54 kez giymiş ve 8 kez ağları havalandırmıştır. Buruk, profesyonel futbol hayatında 434 maça çıkmış; 49 gol, 69 asistle futbol kariyerini noktalamıştır.

OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?

2011 yılında antrenörlüğe başlayan Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın ekibinde A Milli Takım'da 2 yıl çalışmış ve ardından Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırma fırsatı yakalamıştır. Okan Buruk, çalştırdığı ekiplerle 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Galatasaray'a hiçbir zaman ihanet etmediğinin altını çizen Okan Buruk:

"Başarılı olmak zorundayız. Birçok zorluk ile karşılaşacağımı biliyorum. Ancak buna hazırlıklı ve tam motiveyim. Yapacağımız nokta transferler ile güçlü hale geleceğiz. Başarırsak birlikte başaracağız" dedi ve Galatasaray'da Okan Buruk döneminin başladığını ifade etti.