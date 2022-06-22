Almanya işçi alımı şartları neler, maaşları ne kadar? Almanya işçi alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Frankfurt, Berlin ve Hamburg'ta bulunan havalimanlarına yapılacak personel alımı gündemde yerini aldı. Yurt dışında iş fırsatı arayan vatandaşlar, başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Almanya işçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne zaman? Almanya işçi alımı maaşları ne kadar? İşte Almanya havalimanında çalışmak isteyenler için başvuru detayları...

Almanya işçi alımı başvurusu yapmak isteyen binlerce vatandaş, başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. 2 bin işçi alımına dair detaylar merak edilirken; Temmuz'da başlayacağı açıklanan işçi alımları gündemde yerini aldı. Türkiye'den 2 bin kişiyi Almanya'daki havalimanlarına istihdam edeceğini açıklayan Alman Havacılık Endüstrisi işçi alım başvurularını Temmuz ayında başlatacağını açıkladı. Almanya işçi alımına başvuru yapmak isteyenler için detaylar haberimizde...

SENDİKA İŞÇİ ALIMINA DAİR AÇIKLAMA YAPTI ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? |

Almanya'da personel eksikliğinin giderilmesi için sendika açıklamalarda bulundu. Özellikle havacılık sektöründe olmak üzere personel eksikliğine çözüm bulunması ve Temmuz ayında büyük firmaların uçuşlarının iptal olmaması için işçi alımları yapılması gerektiğinin altını çizen sendika, Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak yaz döneminde işçi istihdamı için düğmeye basılacağını açıkladı.

Almanya'da başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde pandemi sonrası yaşanan seyahat artışı, havaalanlarında ve hava yollarında yaz tatili öncesinde personel sıkıntısını artırdı. Personel eksikliğinden dolayı haftalardır yaşanan sorunlar havacılık sektöründe gecikmeye hatta iptallere yol açarken, bu durumun önüne geçmek için yeni tedbirler alınacağı paylaşıldı.

Almanya'da Birleşik Hizmet Sendikası'na göre 3 şehirde olmak üzere (Frankfurt, Hamburg, Berlin) havaalanlarında özellikle güvenlik ve check-in hizmetleri ile diğer yer hizmetlerinde personel eksikliğinde eksiklik olduğu ifade edildi.

TEKLİF SUNULDU

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği tarafından, Federal Çalışma Bakanlığına yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif verildi. Sunulan teklifte tüm yer hizmetlerinde 2.000 kişilik personel sıkıntısının yaşandığı ve bu kapsamında işçi alımının yapılması talep edildi.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI MAAŞLARI NE KADAR? HAVALİMANI ÇALIŞANLARINA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Almanya işçi maaşları havalimanında çalışanlar için 6 bin euro olarak belirlendi.

Başvuru şartlarının ve maaş detaylarının tamamı, yapılacak resmi açıklamaların ardından haberimizde yer alacak.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) tarafından yapılacak işçi alımının şartları şöyle: