ALES/2 2022 BAŞVURUSU NE ZAMAN? | ALES başvuru ücreti ne kadar? 2022 ALES/2 ne zaman, son başvuru tarihi nedir?

ALES/2 2022 başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, 'ALES 2022 ne zaman, ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?' sorularının cevabını sorgulamaya başladı. ALES'e girmek isteyen binlerce aday ÖSYM takvimine göre başvuruların başlayacağı ve biteceği tarihi arama motorlarında araştırıyor. İşte ALES 2022'ye dair merak edilenler ve sınav tarihi...

ALES/2 2022'ye dair detaylar araştırılmaya başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurularının başlayacağı tarih ve son başvuru tarihi ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, ALES 2022 ne zaman yapılacak, ALES giriş ücreti ne kadar? İşte 2022 ALES/2 hakkında merak edilenler...

2022 ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da tamamlanacak.

2022 ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek.

2022 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.

2022 ALES/3 NE ZAMAN?

Yılın son ALES sınavı olan ALES/3 20 Kasım 2022 Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek.





ALES NEDİR, ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten meydana gelmektedir. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir. ALES sorularının derslere göre konu dağılımları ise şöyledir: