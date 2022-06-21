E-YDS NE ZAMAN? | e-YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS GİRİŞ 2022

E-YDS NE ZAMAN? | e-YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS GİRİŞ 2022

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) tarihi ve saati, sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Binlerce kişinin gireceği e-YDS'nin kaç soru ve kaç dakika olduğu da arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte e-YDS'ye dair detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022- 14:00