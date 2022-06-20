Temmuz ayı kira zammı nasıl hesaplanır?
Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı? Formasyon iptal mi edildi?
Temmuz ayı kira zammı nasıl hesaplanır?
Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı? Formasyon iptal mi edildi?
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