Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı? Formasyon iptal mi edildi?

Eğitim fakülteleri yerine diğer fakültelerden mezun olanlara verilen pedogojik formasyon ile ilgili bilgi edinmek isteyenler, son gelişmeleri ve formasyonda yaşananları haberimizden öğrenebilir...

Öğretmenlik yapabilmek için gerekli olan formasyon eğitimine dair gelişmeler neticesinde konuyla ilgili kişiler arama motorlarında detay aramaya başladı... Peki, pedogojik formasyonla alınan son dakika nedir? İşte ayrıntılar...

PEDOGOJİK FORMASYON İPTAL Mİ EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu tarafından 29 Haziran 2020 tarihinde 12 sayılı Karar ile birlikte yükseköğretim kurumlarınca sertifika çerçevesinde devam ettirilen pedagojik formasyon sertifikasıyla ilgili eğitiminin geçerliliğinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu kararın alınması sonrasında bildiri, YÖK tarafından bütün üniversitelere gönderilmiştir.

Geçtiğimiz süreç içerisinde bir açıklama yapan YÖK, Pedagojik Formasyon ile ilgili eğitim sertifika programın tekrar başlatılacağını bildirirken 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitimin verilmeye başlanacağını bildirdi.