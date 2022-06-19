YKS puanı nasıl hesaplanır? Üniversite sınavı puan ve sıralama hesaplama!

YKS sınavı 2022 puan ve sıralama hesaplama yöntemleri arama motorlarında araştırılıyor. 1 yıldır sınava hazırlanan öğrenciler sınav soru ve cevap kitapçığını kontrol ettikten sonra puan hesaplama işlemini gerçekleştirmek istiyor. Peki, YKS sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? OBP katsayısı nedir? Ham puan hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

YKS PUAN HESAPLAMA - Üniversite sınavı için puan hesaplama yöntemleri araştırılıyor. YKS sınavının ardından sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler arama motorlarında YKS puan hesaplama ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte detaylar...

ÖSYM YKS PUAN HESAPLAMA

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

2022-TYT puanının, 2022-YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi oranda olacaktır?

TYT'nin katkısı % 40'dır

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS üniversite sınavı ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.