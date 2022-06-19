YDT sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
YKS puanı nasıl hesaplanır?
YDT sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
YKS puanı nasıl hesaplanır?
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