YKS 2. OTURUM SORU VE CEVAPLARI 📝

Milyonlarca öğrencinin hayallerini kurduğu üniversiteye girmesi için son anlar... ÖSYM YKS sınavı 19 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler arama motorlarında sınavın soruları ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, TYT, AYT, YDT YKS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? YKS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

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Milyonlarca öğrencinin uzun bir süredir bekldiği, hazırlandığı YKS sınavının ikinci ayağı olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Veliler ve öğrenciler sınavın ardından sınavda çıkmış soruları ve cevaplarını kontrol edecek. YKS 2. oturum AYT sınavı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

2022 YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? KAÇTA BİTİYOR?

2022 yılının üniversite sınavı YKS'nin 2. oturumu olan AYT, 19 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Sınavda adaylara 180 dakika süre tanınacaktır.

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS üniversite sınavı ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS (AYT YDT) SINAV SAATLERİ NE ZAMAN?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.15), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.15), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.45), 80 soru 120 dakika

ÖSYM YKS PUAN HESAPLAMA

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

2022-TYT puanının, 2022-YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi oranda olacaktır?

TYT'nin katkısı % 40'dır

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

YKS'DE KALEM, SİLGİ ve KALEMTIRAŞ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM resmi internet istesinde aktarılan bilgiye göre, belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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