YKS TYT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 | ÖSYM YKS soruları ve cevapları

YKS TYT, AYT, YDT sorularının ve cevaplarının ÖSYM tarafından ne zaman erişime açılacağı, sınava giren binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. Üniversite hayali kuran adayların sınavdan tahmini olarak kaç puan alacağını hesaplayabilmek için kontrol etmek istediği YKS soru ve cevaplarına dair merak edilenler haberimizde...

18 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS TYT oturumunda öğrencilere yöneltilen 120 sorunun bir kısmı ÖSYM tarafından erişime açılacak ve sınava giren adaylar, soru kitapçığı ile cevap anahtarını değerlendirmiş olacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin rotasını belirleyen YKS sınavına dair merak edilenler ve YKS TYT soru kitapçığıyla ilgili son gelişmeler haberimizde...

2022 YKS TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? ÖSYM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18 Haziran Cumartesi günü uygulanan YKS sınavına dair şu açıklamalarda bulundu:

"18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek"

YKS soru ve cevap anahtarlarının açıklanacağı gün ve saate ilişkin ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı fakat 3.oturumun ardından yani AYT ve YDT oturumlarının da sonlanmasının ardından, 19 Haziran Pazar akşamı soru ve cevap anahtarlarının açıklanması öngörülüyor.

YKS soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının erişime açılmasının ardından, PDF'lere haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TYT SORU VE CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adaylar ile paylaşılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişim sağlayabiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleyebiliyor. Bu sebeple, adaylar tahmini puanlarını hesaplama imkanı buluyor. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin web sitesinde yayımlanıyor.