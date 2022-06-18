YKS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olur, sonuçlara nasıl bakılır?

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuç tarihi binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. TYT, AYT ve YDT sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; YKS 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarih ve YKS sonuç sorgulama ekranına dair detaylar haberimizde...

'YKS sonuçları ne zaman belli olacak, TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS 2022 sonuç tarihlerini açıkladı mı? YKS sonucuna nereden, nasıl bakılır?' sorularının cevabı milyonlarca aday tarafından araştırılmaya başladı. Üniversite hayali kuran binlerce kişi, sonuçların erişime açılacağı gün için geri sayımı sürdürürken; işte 2022 YKS sonuçlarına dair merak edilenler...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS 2022 SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

YKS'ye giren üniversite adayları, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde, 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.