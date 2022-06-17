👨‍👩‍👧‍👧BABALAR GÜNÜ MESAJLARI | 2022 Babalar Günü ne zaman, Haziran ayının kaçında? En anlamlı ve en güzel Babalar Günü sözleri...

Babalar Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, '2022 Babalar Günü mesajları ve sözleri' sorgulamalarını arama motorlarında yapmaya başladı. Babasına, eşine, baba adaylarına Babalar Günü mesajı göndermek ya da Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında Babalar Günü mesajı paylaşmak isteyenler için en anlamlı, en güzel ve en özgün Babalar Günü mesajları haberimizde...

Babalar Günü için en anlamlı ve en güzel sözler gündemde yerini aldı. 'Babalar Günü ne zaman, Babalar günü ayın kaçında?' sorusunun cevabını araştırmaya devam edenler, Babalar Günü'nde paylaşılacak en güzel sözleri de sorgulamaya başladı. İşte 2022 Babalar Günü'nün tarihi ve Babalar Günü'ne özel en özgün, en anlamlı ve duygulu baba mesajları...

👨‍👩‍👧‍👧BABALAR GÜNÜ MESAJLARI | FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK

Oyun oynardık seninle, bile bile kaybettiğin tek kişi bendim ama ben senin sayende tüm dünyayı yendim! İyi ki benim babamsın. Babalar Günü'n kutlu olsun...

Babam evimizin direği, kalbimin prensidir. Babam dünyanın en güçlüsü, en dürüstüdür... İyi ki benim babamsın... Babalar Günü'n kutlu olsun...

İlk aşkım, tek kahramanım babam... Babalar Günü'n kutlu olsun, seni çok seviyoruz...

Bir bakışımdan gözyaşımı, bir gülüşümden mutluluğumu anladığın için çok şanslıyım, iyi ki benim babamsın...

Bisikleti sen öğrettin, futbolu senden öğrendim... İlk adımlarım, ilk kahkahalarım seninle anlam buldu hep. Eksik olma canım babam...

Baba bir çınardır gölgesi yeter, baba bir pınardır gülüşü yeter, baba bir kraldır çocukları yeter... İyi ki bizim babamızsın!

Babamın gözleri hep yorgun bakardı ama gülüşü de hiç eksik olmazdı... Şimdi bir çerçeve elimde, o bakışlar üzerimde... Seni çok özlüyorum babam, iyi ki benim babamdın...

Ben hayatta en çok babamı sevdim, maç izlerken heyecanını, sinirlendiğinde bakışlarını mıh gibi kazıdım aklıma... Hayatıma dokunan o adamın vedası ağır oldu ama ben hayatta en çok babamı sevdim... Bu dünyadan benim babam geçti... İyi senin evladın olmuşum...

Yatardım dizine, okşardı saçlarımı. Bakardım yüzüne, ısıtırdı bakışlarımı. Ürkek ellerimi tutardı, adım adım hazırlardı beni hayata... O adam benim babamdı, gölgesinde dinlendirir, hüznünde uyuturdu beni... Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

Evlat sevgisini senden öğrendim, öyle çok sevdim ki seni, baba böyle olunur dedim... Babam sen benim her şeyimsin... Günü'n kutlu olsun...

Çalışırdı hep elleri tozlu, bakardı hep gözleri sisli, gülerdi hep gülüşü hisli... Babamdı o benim, ilk sevdam ilk güvencim... Babalar Günü'n kutlu olsun babam...

Evin yükü sırtında, gülüşü yine yüzünde, sesi tok, sırtı pek gelirdi eve babam... Nasır tutmuş elleri, çilelidir gözleri... Beni büyütmüş bu yaşa kadar, hep çalışmış babam... Bir gün olsun pes etmedi, bir gün yolundan dönmedi, şerefiyle yaşadı da öyle gitti benim babam...

Ak düşen her bir saç telinde, bir yaşım saklı, bizim için verdiğin emekler için sana minnettarım babam... Babalar Günü'n kutlu olsun.

BABALAR GÜNÜ'NÜN ANLAMI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızıdır ve Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmektedir... Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüttüğünden; Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemediğinden Haziran ayının 3. Pazar gününe ertelenmiştir.

Bu nedenle, Babalar Günü Haziran ayında kutlanmaktadır.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının 3. Pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.