GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNİYOR MU? | GSS prim borçları ne zaman silinecek, GSS affı kimleri kapsıyor?

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'nın ne zaman silineceği, kimleri kapsadığı ve şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Genel Sağlık Sigortası borç ödemelerinin nasıl belirleneceğini ve 2022 GSS borçlarının affına dair merak edilenler haberimizde...

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını da kapsayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ederken; yasanın çıkmasıyla ayrıca sağlık çalışanlarının özlük haklarında da önemli iyileştirmeler sağlanacağı biliniyor. Prim borçları sebebiyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşların borçlarının silinmesini sağlayacak 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edilirken; sürecin nasıl devam edeceği ise vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, GSS affı ne zaman çıkacak, şartları ne olacak? GSS borçları tamamen silinecek mi? İşte detaylar...

GSS AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu düzenlemeden faydalanamayacak.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ, ŞARTLARI NEDİR?

Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin ya da taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek. Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa borcun tamamı silinecek.

Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise on bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı kişilerden tahsil edilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan verilere öre, 10 bin lira altı borcu bulunan 87 bin 103 kişi bulunurken; yapılan düzenlemenin akabinde 198 milyon 708 bin liralık alacağın 123 milyon 578 bin liralık kısmı affedilmiş olacak.

Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak.

GSS BORÇ ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Sağlık sigortasından borçları nedeniyle yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarını ödemesi kolaylaştırılacak.