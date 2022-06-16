Sınavdan önce neler yenmeli, neler yenmemeli, nasıl beslenilmeli? YKS öncesi yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler...

18-19 Haziran'da gerçekleşecek YKS 2022 için geri sayım devam ederken, sınava girecek binlerce aday 'YKS'den önce ne yapılmalı, sınavdan önce neler yemeli, neler yememeli? Sınava girmeden önce nelere dikkat edilmeli?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte YKS 2022'ye dair merak edilenler ve sınav öncesi dikkat edilmesi gerekenler...

YKS'ye girecek adaylar sınava sayılı bir zaman kala, sınavdan önce neler yapılması gerektiğini arama motorlarında sorgulamaya başladı. YKS'den önce nasıl beslenmek gerektiği ve sınav için motivasyonun ne kadar önemli olduğuna dair açıklamalarda bulunan adaylar, YKS 2022'ye girmeden önce bilinmesi gerekenleri açıkladı. İşte sınav öncesi yapılması gerekenler...

SINAVDAN ÖNCE NE YENİLMELİ, YKS ÖNCESİ NASIL BESLENMEK GEREKİR?

Sınav öncesi günlerde dışarıda yemek yemeyin. Özellikle tavuk, mayonez gibi çabuk bozulan gıdalardan kaynaklanan gıda zehirlenmeleri hem sınav öncesi size ciddi sağlık problemleri yaşatabilir hem de sınava girmenizi engelleyebilir.

Sınavdan bir akşam önce kızartma türü ağır ve yağlı yemeklerden kaçının.

Taze sebze, yağsız et, salata, meyve tüketin.

Sınav günü mutlaka kahvaltı yapın. Strese dayalı canınız bir şey istemeyebilir fakat az da olsa kahvaltınızı yapın. Süt ya da taze sıkılmış meyve suyu, 1-2 dilim tam buğday ekmeği, haşlanmış yumurta, 1-2 tatlı kaşığı pekmez, 4-5 adet zeytin, domates, salatalık, biber, maydanozdan oluşan besleyici ve hafif bir kahvaltıyı tercih edin.

Kuru üzüm, kuru kayısı, ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı besinler atıştırın, bunu yapmak sınavda size enerji verecektir.

SINAV ÖNCESİ NE YENİLMELİ, NE YENİLMEMELİ?

Sınavdan bir gün önce kuru baklagiller, lahana, pırasa, kereviz, bezelye, bulgur pilavı, kısır, mercimek köftesi gibi gaz yapıcı besinlerden uzak durulmalı, lif ve yağ içeriği yüksek besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer, et, yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez gibi. Fırında veya ızgara olarak hazırlanmış balık, tavuk, et, yumurta, fındık, fıstık ve ceviz tüketilmelidir. Bu besinler protein içerikleri nedeniyle uyanık kalma ve enerjinin tamamen kullanılmasını sağlar, içerdiği yağ asitleri beyin hücrelerinin çalışmasını sağlar.

Sınavdan bir gün önce şimdiye kadar hiç yemediğiniz herhangi bir besin veya yemek ilk defa sınav gününde denenmemelidir.

Açıkta ve sokakta satılan yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bu tür yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir.

Günlük beslenme alışkanlıkları dışına çıkılmamalıdır. Aşırı çay, kahve ve gazlı içecek tüketiminden kaçınılmalı, uyku düzeni bozulmamalıdır.

Sınavdan bir gün önce tatlı ihtiyacı sütlü ve meyveli tatlılar, kuru meyvelerle bastırılmaya çalışılmalıdır.

Konsantrasyonunuzu arttırmak için sınav öncesi kahve içme ritüeliniz varsa 1 bardaktan fazla tüketmeyin. Çünkü çok kahve içmenin uyarıcı etkisinden dolayı stresinizi arttıracağını ve diüretik ( idrar attırıcı) olduğunu unutmamalısınız.''

OLUMLU DÜŞÜNÜN VE BAŞARIYA ODAKLANIN

Sınav yaklaştıkça stresiniz artabilir. Doğal bir kaygı yaşandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle son haftada öğrencilerin kendilerini olumsuz düşüncelerden ve kaygılı kişilerden uzak tutması önemlidir. Olumlu düşünme ve gayretiniz başarıyı getirecektir. Öğrenciler sınavın nasıl geçeceğini düşünmek yerine "yapabilirim, başaracağım" şeklinde düşünerek sınava zihinsel olarak kendilerini hazırlamalıdırlar.

BESLENME VE UYKU DÜZENİNİ İHMAL EDİLMEMELİ

Sınavdan önce yemek alışkanlığınızı mümkün olduğunca değiştirmeyin. Düzenli ve dengeli beslenmeye çalışın. YKS öncesi ve sınav sabahı her zamanki gibi beslenin. Sınavdan bir gün önce dışarıda yemek yenmemesine, fazla ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmasına, sınav sabahı her zamanki gibi kahvaltı edilmesine dikkat edilmelidir. Sınav sabahı rahat kıyafetler giymeye özen gösterilmelidir. Uyku düzeninizi son bir hafta sınav günü kalkacağınız saate göre ayarlamanızda fayda vardır. Sınav gecesi uykuya geçişte güçlük çekmemek için sınava yaklaşılan günlerde uyku düzenine dikkat edilmesi tavsiye edilir.

SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE DİNLENİN VE KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Sınavdan bir gün önce gününüzü sizi rahatlatan aktivitelere ayırabilirsiniz. Mümkünse dinlenmeye özen gösteriniz. O gün, öğrenciler kendilerini nasıl iyi hissediyorlarsa öyle vakit geçirmeliler. Psikolojik gerginlik yaşanmasına neden olacak ortamlardan/kişilerden uzak durmaya özen gösterilmelidir. Sınav öncesinde sınav ile ilgili iletişimi durdurun. Başarılar mesajı, aile ve akrabalarla telefon konuşmaları, arkadaşlarınızla sınav hakkında yapılacak konuşmalar sınava son 48 saat kala bitmelidir.