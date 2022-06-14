Asgari ücretle ilgili resmi açıklama: Yüzleri güldürecek!
Öğrenci affından kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?
Asgari ücretle ilgili resmi açıklama: Yüzleri güldürecek!
Öğrenci affından kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?
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