SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Resmi açıklama: Yüzleri güldürecek!

Milyonlarca vatandaş, asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili haberleri takip ediyor... Konuya ilişkin son dakika açıklamaları da büyük bir kitle tarafından yine ilgiyle takip ediliyor. Peki, asgari ücret ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ne oldu? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Temmuz ayında kim ne kadar zam alacak? İşte yaşanan son dakika gelişmesi ve resmi açıklamanın tamamı...

2022 TEMMUZ AYI ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Özellikle son zamanlarda gündemin ana maddelerinden olan asgari ücret konusu ile ilgili son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında yapılması planlanan emekli ve memur zammına ilişkin konuştu. Merakla beklenen ve ilgiyle takip edilen konuya dair son ayrıntılar haberimizde...

BAŞKAN ERDOĞAN: TALİMAT VERİLDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar yapmış ve ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılabileceğine dikkat çekerek konuyla ilgili talimat verdiğini duyurmuştu.

"YÜZLERİ GÜLDÜRECEK BİR DÜZENLEME GELECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, temmuz ayında maaşlara yapılması beklenen zam konusuna ilişkin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi.

Temmuz ayında yapılması beklenen zamma ilişkin herhangi bir oran ise hiçbir resmi ağızdan henüz verilmedi.

ASGARİ ÜCRET NET OLARAK NE KADAR?

ASGARİ ÜCRET: 5.004,00

SGK PRİMİ: %14 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ: %1 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI: 750,60

NET ASGARİ ÜCRET: 4.253,40