🍒KİRAZIN FAYDASI NEDİR?

Kirazın faydaları ve vücuda olan yararları araştırılmaya devam ediyor. Birçok kişinin en sevdiği lezzetlerden biri olan kirazı diyet yaparken tüketmek isteyenler, 'kiraz zayıflatır mı, kiraz sapı suyu nasıl tüketilir?' sorularının cevabını arama motorlarında sorguluyor. Peki, kiraz ne kadar tüketilmeli, bir porsiyon kiraz kaç kalori? İşte kiraza dair merak edilenler...

Diyet yaparken hem tok kalmak hem de tatlı isteğini bastırmak isteyenler, ara öğünde ne yiyeceğini sorgulamaya başladı ve akıllara ilk gelen meyve, kiraz oldu. Saymakla bitmeyen faydalarıyla birçok kişinin favori meyvelerinden biri olan kirazın faydaları ve mucizevi etkileri haberimizde...

🍒KİRAZIN FAYDALARI NEDİR, KİRAZ ZAYIFLATIR MI?

1-KİRAZ KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Kiraz, kilo vermek isteyen kişiler için doğru bir besindir. Bu meyvenin yüksek besin değeri, vücut ağırlığı kontrolü için en önemli üç bileşen olan bağırsak sağlığı, egzersiz ve uyku kalitesinde önemli bir role sahiptir.

Kiraz, lifli yapısı sayesinde, yetişkin bir bireyin bağırsak sağlığı için gereken 30-35 gram lif ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılar.

2-KİRAZ TOK TUTAR

Kiraz, lifli yapısı sayesinde tok tutarak açık hissini yatıştırmaya yarar. Kiraz, kompleks karbonhidrat içerdiği için uzun süre tokluk hissi verir ve tatlı isteğini bastırır.

Potasyum ve magnezyum içeren kiraz, egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarını azaltır. Melatonin içeriği sayesinde uykusuzluk problemini çözmede de fayda sağlar.

3- KİRAZ VÜCUTTAKİ ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIR, TOKSİNLERİ ATMAYA YARDIMCI OLUR.

Kiraz sapının kaynatılarak suyunun içilmesi kabızlığa karşı kesin çözümlerden biridir. Kiraz ve kiraz sapı suyu, bağırsak hareketlerini artırıcı ve vücuttan su atımını uyarıcı etkisi barındırır ancak tüketiminde aşırıya kaçmak vücuda fazla su kaybı yaşatacağı için zararlıdır ve önerilmez. Kiraz sapı çayının sakinleştirici bir etkisi de vardır.

4- KİRAZ VİTAMİN DEPOSUDUR

A, B, C vitamini, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan kiraz, içinde barındırdığı vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlenerek vücudu hastalıklardan korur ve vücudun direncini yükseltir.

5- KİRAZ KABIZLIĞA KARŞI KESİN ÇÖZÜM SUNAR

Yetişkin bireyler, günde üç öğün, belirli bir ölçüde meyve tüketebilir. Bir su bardağı dolusu kiraz (yaklaşık 10-12 adet) bir porsiyon meyveye karşılık gelirken, kabızlık problemi yaşayanlar için de kesin çözüm olarak bilinmektedir.

KİRAZIN SAYMAKLA BİTMEYEN DİĞER FAYDALARI:

İçerdiği antioksidanlar kansere karşı koruyucudur.

Kolesterol ve kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.

İçerdiği A vitamini ile cildimizi güzelleştirir, çocuklarda büyümeye yardımcıdır.

Yüksek pektin ve çözülebilir lif sayesinde, kolesterolü düşürücü etki gösterir.

Fosfor zengini kiraz sinir sistemini güçlendirir, sakinleştirme özelliği vardır.

Gut ve romatoid artrit gibi eklem rahatsızlığı olanların kiraz tüketimi, ağrılarını azaltabilir.

Kirazın sapları idrar söktürücüdür.

Bağışıklık sistemi fonksiyonunda önemli bir yeri olan melatonin içerir.

🍒BİR PORSİYON KİRAZ KAÇ KALORİ?

1 tane kiraz yaklaşık olarak 5 kalori içermektedir. 100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 70 kaloriye tekabül eder.

Çekirdeklerinden ayrılmış 1 bardak dolusu kiraz ise sadece 97 kaloridir.

🍒DİYET YAPARKEN KİRAZ YENİR Mİ, DİYETTE NE KADAR KİRAZ TÜKETİLMELİ?

Kiraz besin yönünden zengin kalori bakımından ve glisemik indeks bakımından düşük değerlere sahiptir. Yani şekeri az, besini çok, lifi fazladır. Buna ek olarak, kalorisi düşüktür.

Kiraz lif bakımından zengin olduğu için tok tutar ve dolayısıyla düşük kalorili bir diyet listesi hazırlarken ilk akla gelenlerden biri olur.

Kiraz, vücuttaki yağ oksidasyonuna yardımcı olan yağla mücadele enzimlerini artıran antosiyanin açısından zengindir.