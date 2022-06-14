📅EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? | Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanamasıyla birlikte belli olacak memur ve emekli zamları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşlar, 'emekli ve memur zammında enflasyon farkı ne kadar olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur zamları nasıl hesaplanır?' sorularının cevabını araştırmayı sürdürürken; Temmuz ayında yapılacak zamma dair detaylar haberimizde...

'Emekli ve memur zammında enflasyon farkı nasıl hesaplanır, enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaşlarının zamlı hali ne zaman belli olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Ülkemizdeki birçok vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım devam ederken; yılda iki kez enflasyon oranına göre belirlenen emekli ve memur maaşlarında son gelişmeler ve detaylar haberimizde...

"VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK!"

Başkan Erdoğan maaşlarda yapılacak düzenlemelere ve enflasyon oranına göre yapılacak hesaplamalara dair açıklamalarda bulundu, Temmuz ayındaki memur ve emekli zamlarına dair şunları söyledi:

Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak.

Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.

Sosyal yardım şemşiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Temmuz zammına dair açıklamalarda bulundu:

"Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var."

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık 73,50 olarak belirlendi, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK, HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli ve memur zamları Temmuz ayında, Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasından sonra netleşecek. 2022 yılının ilk altı aylık enflasyon oranına göre belirlenen artış miktarları tüm detaylarıyla haberimizde yer alacak. Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14,

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64 olarak ortaya çıktı.

Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre;

6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67

6 aylık memur zammı 39,17

6 aylık enflasyon oranı 32,1 olarak belirlendi.

EMEKLİ VE MEMURLARA TEMMUZ AYINDA ENFLASYON FARKINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte netleşecek son veriyle birlikte, Temmuz ayı zammı belli olacak.

Memur enflasyon farkı, SSK Bağ-Kur ve emekli zammı direkt olarak enflasyon farkıyla hesaplanacakken; Ocak ayında olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar da gündemde yer alacak. Detaylar ve ek zam yapılıp yapılmayacağına dair gelişmeler, yapılan açıklamaların akabinde haberimizde yer alacak.

EMEKLİ VE MEMURLARA TEMMUZ AYINDA NEDEN ZAM YAPILIYOR?

Ülkemizdeki milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı, altı ayda bir enflasyon oranı endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece maaşlara enflasyon altında artış yapılmamış oluyor ve refah seviyesi korunmaya çalışılıyor.

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK, KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000'er lira ikramiye verilmesine karar verilmesinin ardından, her bayram öncesi tamamlanan ödemeler devam ediyor.

Yaklaşık 13.5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir olan bayram ikramiyesi geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılarak Ramazan Bayramı'ndan önce ikramiyeler hesaplara yatmıştı.

Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesi de hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihlerinde emeklilerin hesabına geçmesi bekleniyor.