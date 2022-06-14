YKS NE ZAMAN, KAÇTA? | AYT, TYT ve YDT sınavları kaç dakika? YKS 2022 kaç oturum, sınava son giriş saati ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS'ye girecek binlerce aday, sınava dair detayları araştırmaya devam ederken; 'YKS sınav merkezine son giriş saat kaçta, adaylar sınavdan kaç dakika önce içeriye alınıyor? YKS kaç oturum, kaç dakika?' sorularının cevabı gündemde yer alıyor. İşte YKS 2022'ye dair merak edilenler...

YKS'ye girecek binlerce aday ÖSYM ais üzerinden sınav giriş belgesini ve sınava son giriş saatini sorguluyor. Binlerce kişinin uzun bir maratonun ardından gireceği YKS, birçok kişinin hayalini süsleyen üniversiteyi kazanması için önem arz ederken; '2022 YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS kaç oturum, kaç soru ve kaç dakika?' sorularını merak eden adaylar için detaylar haberimizde...

YKS SINAV MERKEZİNE GİRİŞ EN SON KAÇTA, KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?

YKS'ye girecek adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

YKS, 18-19 Haziran'da 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, YKS AYT ile YKS TYT oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak.

📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45 , 120 dakika

YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.