YKS'ye girecek binlerce aday ÖSYM ais üzerinden sınav giriş belgesini ve sınava son giriş saatini sorguluyor. Binlerce kişinin uzun bir maratonun ardından gireceği YKS, birçok kişinin hayalini süsleyen üniversiteyi kazanması için önem arz ederken; '2022 YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS kaç oturum, kaç soru ve kaç dakika?' sorularını merak eden adaylar için detaylar haberimizde...
YKS SINAV MERKEZİNE GİRİŞ EN SON KAÇTA, KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?
YKS'ye girecek adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
YKS, 18-19 Haziran'da 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, YKS AYT ile YKS TYT oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak.
- 📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika
- 📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika
- 📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45 , 120 dakika
YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.
- 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409
- 19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512
- 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430