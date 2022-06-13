SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? | Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 13 Haziran 2. Survivor eleme adayı...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? | Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 13 Haziran 2. Survivor eleme adayı...

Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı ekrana gelecek ve sona yaklaştıkça artan rekabet, yeni bölümde izleyicilerle buluşacak. 13 Haziran Pazartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın 2. eleme adayının kim olacağına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 12:30