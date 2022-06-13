e-Okul kapanacak mı? e-Okul VBS 2. dönem not girişi bitti mi? e-Okul ne zaman kapanacak?

e-Okul VBS sistemi girişlerinin ne zaman kapanacağı milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından araştırılmaya başladı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarını ve devamsızlık bilgisini görüntülemek isteyen öğrenciler, e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağını arama motorlarında sorgulamaya devam ederken; karne heyecanı öncesi e-Okul'a dair merak edilenler haberimizde...

Milyonlarca öğrenci için heyecanlı geri sayım devam ediyor, karne gününe sayılı günler kala notlarını ve devamsızlık durumunu görüntülemek isteyen öğrenciler 'e-Okul ne zaman kapanacak, e-Okul not girişi bitti mi, tamamlandı mı? e-Okul VBS kapandı mı?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne dair merak edilenler...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Geçmiş dönemlerde karne gününden 1-2 gün önce kapatılan e-Okul sistemi, bazı dönemlerde ise hiç erişim sorunu oluşturmamıştı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminin erişime kapatılması kararı alınması durumunda, bu durumun Çarşamba veya Perşembe günü gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

E-OKUL KAPANACAK MI?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, aralıksız olarak erişime açıktır. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk sebebiyle, girişte yaşanan aksaklıklarda ve bakım - onarım çalışmalarında E-Okul VBS'nin kapatıldığı söylenir ancak bu durum geçiçi bir problemdir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılında kullanıma sunulan e-Okul, 2007 Ocak ayından bu yana hizmet veren bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımıdır.

Bu sistemde, bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreç depolanabilmektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen sistem, ülke genelindeki tüm devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumlarında kullanılmaktadır.

Sistemde öğrencinin sınav bilgileri, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, merkezî olarak yapılacak sınavların (LGS, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, takdir ve teşekkür gibi belge işlemleri, e-karne ve duyurular sistem üzerinden T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına işlenmektedir.

e-Okul modülü dışında, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi hizmete sunulmuş olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) de bulunmaktadır.

E-OKUL GİRİŞ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Okul'a ilk kez girmek isteyenler okul yönetiminden şifre alabilir. E-okul giriş şifresini unutanlar ise buraya tıklayarak yeni şifre alabilirler.