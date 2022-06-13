AUZEF 2022 bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? AUZEF 3 ders sınavları ne zaman yapılacak, nasıl başvurulur?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçlarının belli olmasının ardından telafi sınavına girmek isteyen binlerce öğrenci 'AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, AUZEF 2022 üç ders sınavı ne zaman, başvuruları nereden yapılır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte AUZEF 2022'ye dair merak edilenler...

AUZEF 2022 bütünleme (telafi) sınavlarının ne zaman yapılacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. AUZEF telafi sınav tarihleri ve 3 ders sınav başvurularının nasıl yapılacağına dair detaylar arama motorlarında gündem oldu. İşte AUZEF 2022 akademik takvimin detayları...

AUZEF 2022 BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 2 - 3 Temmuz 2022'da yapılacak.

AUZEF 2022 BÜTÜNLEME SINAVLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) sınavına girmek isteyenler, sınav merkezi tercihlerini 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden tamamlayabilecek.

AUZEF 2022 3 DERS SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de uygulanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARINA HANGİ ÖĞRENCİLER GİREBİLİR?