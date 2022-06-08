Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış miktarına yüzde 25 sınırı getirildiğini açıkladı, milyonlarca vatandaş, kira zamlarında yapılan bu düzenlemenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, kira zammına getirilen sınır ne zamana kadar devam edecek, konut sahipleri ev kiralarına ne kadar zam yapılabilecek? İşte detaylar...

Kira artış miktarı için Bakanlıklar devreye girmiş ve çalışmaları başlatmıştı, konuya dair ilk açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi ve kiracılara müjdeyi verdi. Bozdağ, yapılan yeni düzenlemeye göre 1 Temmuz 2023' kadar yapılacak ev kirası artış oranlarında, sözleşme yılında belirlenen miktara maksimum yüzde 25 zam yapılabileceğini açıkladı. İşte ev kiralarında sabit orana ve yeni düzenlemeye dair merak edilenler...

KONUT KİRASI ZAMLARINA %25 SINIRI YOLDA!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Konut kiralarında, 1 Temmuz 2023'e kadar kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir düzenleme getiriyoruz." diyerek, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi verdi.

KİRA ARTIŞ MİKTARLARINDA SABİT ORAN DEVRİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarda ortak bir çalışma başlatıldı. Bu bağlamda, yeni kira düzenlemesinin detayları da merak edilmeye başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira artışında yapılan yeni düzenlemenin ardından TÜFE'nin değil sabit oranın uygulanacağını açıkladı.

Kira artış oranı hesaplamasında yapılacak düzenlemenin ardından TÜFE'nin kaldırılmasına karar verildi. Bu kapsamda yeni kira artışlarının TÜFE'ye göre değil sabit orana göre belirleneceği kesinleşti.

Adalet Bakanı Bozdağ, yeni düzenlemeye ilişkin, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz." diyerek açıklama yaptı.

KİRA ARTIŞINDA SABİT ORAN NEDİR, DEĞİŞKEN BİR ORAN MI OLACAK?

"Kira artışlarında değişken bir oran mı olacak?" sorusunun cevabını veren Bozdağ, kira artışında sabit orana dair şu açıklamayı yaptmıştı:

"Şimdi sabit bir oran olacak. Yine TÜFE vesaire gibi bir esas alınacak ama oran dediğimizde şu anda bu rakamlar yüksek. Bu yüksek rakamların her tarafın kabul edeceği makul bir orana çekilmesi. Ev sahiplerinin, talep sahibi olan kiracıların da hukukunu koruyan, külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız.

Ev sahibinin ve kiracının hukukunu koruyarak kiralarda fahiş fiyatların önüne geçmek için bir formül arayışı içindeyiz. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz"

Bekir Bozdağ, denetim mekanizmasının nasıl olacağı konusunda da çalışmaların devam ettiğini paylaştı.



TEFE TÜFEYE GÖRE HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASILDI?

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2022

2022 HAZİRAN AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %39.33 (Haziran 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mayıs 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 667,8

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2667,8

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 32.004