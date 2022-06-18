💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | - 18 Haziran Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. 18 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte, binlerce vatandaş, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi. 18 Haziran Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapmayı sürdürüyor. Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. 18 Haziran Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 22:00 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022- 22:00