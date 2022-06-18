💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun 18 Haziran 2022 Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '18 Haziran Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 18 Haziran 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
18 HAZİRAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto'da 18 Haziran Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
İŞTE SONUÇLAR
10 20 36 67 71 49 JOKER: 56 SUPERSTAR:19
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