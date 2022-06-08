Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer devamsızlık sebebiyle sınıfta kalıp kalmayacağını merak eden son sınıf öğrencilerine müjdeyi verdi, 12. sınıflarda hiçbir öğrencinin devamsızlıktan sınıfta kalmayacağını açıkladı. Peki, devamsızlıkta son durum nedir, devamsızlık kaldırıldı mı? İşte merak edilenler...

12. sınıflarda devamsızlık hakkı gündemdeydi, Bakan Özer konuya dair açıklamalarda bulundu ve lise son sınıf öğrencileri için devamsızlıktan sınıfta kalmanın kaldırıldığını paylaştı. Peki, devam zorunluluğu kaldırıldı mı, lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalır mı? İşte detaylar...

12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma olmayacağının müjdesini şu sözlerle verdi:

"Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir Bakanlığımız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz.

Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkân verip eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz hem de diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz, artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar."

DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALINIR MI, DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Öğrencilere, 10 gün mazeretsiz ve 20 gün özürlü olmak üzere toplam 30 gün devamsızlık hakkı tanınmaktadır. Lisede özürlü ve özürsüz olmak üzere toplam 30 gün devamsızlık hakkı vardır. 30 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler sınıfta kalmaktadır.

SINIFTA KALMA (SINIF TEKRARI) NEDİR?

Eğitim kurumlarında başarı sınırının altında kalanlar ya da başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler okudukları sınıfta başarısız kabul edilirse bir sene daha aynı sınıfı tekrar etmek zorunda kalır. Bu sınıf tekrarı olarak bilinmektedir.