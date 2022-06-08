Günlük ne kadar su içilmeli, günlük su ihtiyacı nasıl hesaplanır? Günde kaç litre su içmek gerekir?

Sağlıklı bir yetişkinin günde kaç litre su içmesi gerektiği birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte, günde ne kadar su içilmesi gerektiği merak edilenler arasında yerini aldı. İşte yetişkin birinin gün içinde içmesi gereken su miktarına dair merak edilenler...

Yetişkin bir insanın gün içinde kaç litre su içmesi gerektiği yaz aylarının gelmesiyle birlikte merak edilenler arasında yerini aldı ve artan su ihtiyacı sebebiyle birçok kişi su tüketimini arttırdı. Peki, yetişkin bir insan için bir gün içinde tüketilmesi gereken su miktarı nedir, ne kadar su tüketilmesi gerekir? İşte detaylar...

GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇİLMELİ?

Sağlıklı bir yetişkinin vücudu, gün içinde 1,5 litresi idrar yoluyla 1 litreye yakını ise nefes, terleme ve eklem hareketleriyle olmak üzere toplam 2,5 litreye yakın sıvı kaybeder.

Kaybedilen sıvının yüzde 20'ye yakın kısmı gün boyunca yiyeceklerden karşılanırken; kalan 2 litreyi de su içerek yerini koymak gerekir. Her gün 1 bardak su ile güne başlamayı alışkanlık haline getirmek kişilerin sağlığı için oldukça önemlidir. Kişilerin günlük tüketmesi gereken su miktarı yaptığı aktiviteye ve ne kadar terlediğine göre değişir.

Her gün tüketilmesi gereken, evrensel olarak kabul edilmiş net bir su miktarı olmasa da, gerekli miktarın ne olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır. Buna göre erkekler için yeterli miktar günde ortalama 3 litre, kadınlar için ise yaklaşık 2 litre olarak belirlenmiştir.

GÜNLÜK SU İHTİYACI NASIL HESAPLANIR?

Sağlıklı bir yetişkin, kilosunu baz alarak, her bir kilo başına 35 ml su içmelidir, kişiler su miktarını böylelikle daha kolay hesaplayabilir.

En azından bilimsel kuruluşların genel kılavuz ilkelerine göre. 50 kilogram ağırlığındaki bir kişinin 1,7 litre, 60 kilogram olan kişinin 2,1 litre, 70 kilogram olan kişinin 2,4 litre ve 80 kilogram olan kişinin 2,8 litre içmesi gerekir. Yani kilo arttıkça içilmesi gereken su miktarı da artar.

NEDEN SU İÇMEK GEREKİR, SU İÇMENİN FAYDALARI NELER?