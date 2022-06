'KPSS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek, son başvuru tarihi ne zaman?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor ve her yıl binlerce başvurunun yapıldığı KPSS'ye dair detaylar merak ediliyor. İşte 2022 KPSS tarihi, başvuru ücreti, ödeme bilgileri ve detayları...

KPSS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, SON BAŞVURU NE ZAMAN?

24 Mayıs Salı günü başlayan KPSS lisans başvuruları 6 Haziran Pazartesi günü son bulacak ve başvuru yapmak isteyen adaylar en geç bu akşam 23.59'a kadar başvurusunu tamamlayacak.

2022 KPSS BAŞVURU EKRANI

2022 KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

2022 KPSS NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.



ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.



KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun ardından belli oldu. KPSS başvuruları başladı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL