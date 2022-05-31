Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurların sakal bırakıp bırakamayacağı gündemde yerini aldı, binlerce memur konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, memurlar sakal uzatabilir mi, tıraş zorunluluğu var mı? İşte memurlarda sakal uzatmaya dair merak edilenler...

Memurların aşırıya kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafet ile çalışmalarını ve kılık kıyafette birlik bütünlük içinde bulunmalarını amaçlayan kılık kıyafet yönetmeliğine dair detaylar araştırılmaya başladı. 'Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı ne oldu?' sorularının cevabı ve memurların sakal bırakmasına dair merak edilenler haberimizde...

MEMUR SAKAL BIRAKABİLİR Mİ, SAKAL UZATMAK SERBEST Mİ?

Danıştay'ın, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz" ibaresinin kaldırılmasına karar verdiği iddia edildi ve memurlarda sakal konusu gündem oldu.

Konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı fakat detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Resmi Gazete'de yeni kararın yayımlanmasının akabinde, detaylar belli olacak ve ayrıntılar haberimizde yer alacak.

MEMUR SAKAL BIRAKABİLİR Mİ, YENİ KARAR ÇIKTI MI?

"Silvan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan E.O.Ö. sakal uzattığı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(g) maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırıldı. E.O.Ö. bunun üzerine Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin iptali istemiyle dava açtı.

Danıştay 12. Dairesi ve Danıştay 2. Dairesi müşterek kurulu, yönetmelikte hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek talebi reddetti.

E.O.Ö. dava konusu yönetmeliğin darbe koşulları içinde hazırlandığını ve günün gereksinimlerine karşılık vermeyen normlar içerdiğini, değişen yaşam koşullarına uygun olarak hukuk kurallarının da dönüştüğü ve yönetmeliğin fiilen uygulanmadığını belirterek kararı temyiz etti.

Davalı idare olan Cumhurbaşkanlığı, yapılan temyiz başvurusunun reddedilmesi yönünde savunma yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin ilgili maddesinin iptali talebinin reddi yönünde görüş bildirdi.

Dosyanın geldiği Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, temyiz talebini kabul ederek "sakal kesme" zorunluluğunun yer aldığı yönetmeliğin iptali yönündeki başvurunun kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Bu karara ilişkin yapılan karar düzeltme talebi de sonuçlandı.