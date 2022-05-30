Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? Karne günü ne zaman? 2022 yaz tatili tarihi!

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ereceği tarih milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Öğrencilerin ne zaman karne alacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; 2022 yaz tatiline ve okulların kapanacağı tarihe dair merak edilenler haberimizde...

Okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak yaz tatilinin detayları araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaş, 'okullar ne zaman tatil olacak, ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2022 yaz tatili ne zaman?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya koyuldu. İşte 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin son bulacağı tarih...

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü çalan ders zili, 17 Haziran 2022 Cuma günü son kez çalacak ve 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran Cuma günü bitecek. Okulların 17 Haziran Cuma günü kapanmasının ardından, 18 Haziran Cumartesi, ilk tatil günü başlamış olacak.

2022 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ara tatilin ardından 18 Nisan tarihlerinde çalan ders zilinin ardından, bu dönemin son ders zili 17 Haziran Cuma günü çalacak ve karneler verilecek. Dağıtılan karnelerin ardından, 2022 yaz tatili başlayacak.

2022-2023 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.