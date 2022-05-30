Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 30 Mayıs Pazartesi günü çekildi. Şans oyunlarının sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 30 Mayıs 2022 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...' gibi aramalarda bulunuyor. Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişleri bilindiği üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 30 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

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Şans oyunları sevenler '30 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 30 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 72 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

30 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7-20-28-34-46-86 Joker: 9 Süperstar: 35

👉Sayısal Loto 30 Mayıs Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA