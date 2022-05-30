Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eserini ziyarete gelen misafirlerden biri, tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bir kadın kılığına girerek inanılmaz bir olaya imza attı. Mona Lisa tablosuna pasta fırlatarak tabloyu koruyan cam tabakayı kremaya bulayan adamın sözleri ve tablonun son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Mona Lisa tablosuna krema fırlatan şahsın o anları...

Pazar günü Paris'teki Louvre müzesinde sergilenen Mona Lisa tablosu kılık değiştiren bir ziyaretçi tarafından pastalı saldıraya uğradı. Tanıkların ifadesine göre, saldırgan tekerlekli sandalyede peruk takmış, kadın kılığında bir adamdı. Diğer misafirleri şaşırtacak şekilde, aniden ayağa kalkıp tabloya yaklaştığı ve pastayı ona fırlattığı anlatıldı.

MONA LISA TABLOSUNA NEDEN PASTA FIRLATILDI?

1503 ve 1519 yılları arasında Leonardo da Vinci tarafından yapılan Mona Lisa tablosu, önünde bulunan güvenlik camı nedeniyle saldırıdan zarar görmedi.

Tarih boyunca Mona Lisa tablosu çeşitli saldırılarla karşılaştı. 1950'lerde bir adam tabloya sülfürik asit attı ve bu tabloda yıpranmaya yol açtı. Daha sonra Bolivyalı bir öğrenci ona bir taşla vurdu. 1974'de Japon bir kadın, tabloya kırmızı boya sıkarken, 2009 yazında bir Rus turist ona bir fincan çay attı.

Son olarak tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın kılığına giren adamın tabloya pasta fırlatmasının üzerine, güvenlik görevlileri tarafından götürülen aktivist "Gezegeni düşünün, gezegeni yok edenler var onları düşünün. Bunu bu yüzden yaptım" diyerek sarf ettiği sözlerle gündemde yerini aldı.

CAMLA KORUNUYORDU

Müzenin güvenliğinden sorumlu kişiler saldırganı odadan çıkarmak için acele ederken, ziyaretçiler şoke eden bu durumu görüntülemeye devam etti. 1503 ve 1519 yılları arasında Leonardo da Vinci tarafından yapılan tablo, bir güvenlik camıyla korunduğu için herhangi bir şekilde etkilenmedi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Müzenin oldukça kalabalık olduğu bir dönemde gerçekleşen bu olay büyük şaşkınlık yaratmasına rağmen büyümedi. Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda da görüldüğü gibi Louvre güvenlik görevlileri, hızla saldırganı binadan çıkarmak ve camı temizlemek için harekete geçti. Saldırının sebebine dair henüz bir bilgi yok.

DAHA ÖNCE DE ZARAR VERMEK İSTEDİLER

Tarih boyunca çeşitli nedenlerle tabloya zarar verme, çalma veya kullanma girişimlerinde bulunanlar olmuştu. 1950'lerde bir adam tabloya sülfürik asit atmış ve zarar vermişti. Bolivyalı bir öğrenci ise bir taşla vurmuştu. 2009 yazında bir Rus turist tabloya bir fincan çay fırlatmıştı. Eser, bir asırdan fazla bir süre önce 1911 yılında çalınmıştı ve yaklaşık üç yıl boyunca kayıptı.