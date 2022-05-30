MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TÜİK 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı ve Haziran kira artış oranı ne kadar olacak?

Mayıs ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı ve Haziran ayı kira artış oranının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zammına dair de belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranına dair merak edilenler ve TÜİK'in enflasyonu açıklayacağı tarih haberimizde yer alacak...

TÜİK Mayıs enflasyon oranı merakla beklenirken, Haziran ayında yapılacak kira zam oranlarındaki artış da araştırılmaya başladı. Peki, TÜİK Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? TÜİK enflasyon kararı hangi gün açıklanacak? İşte Mayıs ayı enflasyon oranı, TÜFE ve Haziran kira zammı artışına dair son dakika gelişmeleri...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, Mayıs ayı enflasyon oranını 3 Haziran Cuma günü açıklayacak ve akabinde Haziran ayı kira artış oranı da belli olacak. Saat 10.00'da açıklanan enflasyon verilerine dair tüm detaylar haberimizde yer alacak.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLARAK BELİRLENMİŞTİ?

TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranını 69.97 olarak açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları aylık bazda yüzde 7.25 artış göstererek 69.97'ye çıkmıştı.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 7.25 artış göstererek ve 69.97 olarak açıklanmasının ardından, Mayıs ayı kira artış oranı 34.36 olarak belirlenmişti.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2022

2022 MAYIS AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %34.46 (Mayıs 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 689,2 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2689,2 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 378 TL