Asperger Sendromu nedir, belirtileri neler? Elon Musk hastalığı olarak bilinen Asperger Sendromunun tedavisi var mı?

Asperger Sendromunun belirtileri, tedavisi ve nasıl anlaşıldığı binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle de ebeveynleri yakından ilgilendiren bu hastalıkta, erken teşhis daha çözümcül olabiliyor. Peki, Asperger Sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar? İşte Asperger Sendromuna dair merak edilenler...

Sosyal beceriler konusunda zorluk yaşayan bu kişilerin taşıdığı düşünüşen ve zeka düzeylerinin ortalamanın üzerinde olması ile de bilinen Asperger sendromunun ne olduğu ve belirtileri araştırılmaya başladı. Birçok vatandaş, 'Asperger sendromu nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı? Asperger sendromu neden olur?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya koyuldu. İşte Elon Musk'ta da görülen Asperger sendromunun nasıl anlaşıldığına dair merak edilenler...

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger Sendromu, otizmle karıştırılsa da onu klasik otizmden farklı kılan nokta, daha az şiddetli semptomları ve dil gecikmelerinin yaşanmasıdır. Sosyal iletişimde güçlük ve takıntılı davranışlar gösteren Asperger Sendromlu bireyler, özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar. Asperger Sendromlu bireyler aynı zamanda konuşmalarında telaffuz problemi olmasa da konuşma tonu ve vurgusu konusunda sıkıntı çekerler.

ASPERGER SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELER?

Asperger Sendromuna sahip kişilerin en öne çıkan belirtisi tek bir konu üzerine yoğunlaşıp o konuya takıntılı olmaları ve zeki olmalarına rağmen sosyal becerilerde zorluk yaşamalarıdır. İşte Asperger Sendromunun belilrtileri:

Göz teması kurmamak

Yalnız vakit geçirmek istemek

Eksik mimik kullanma ve mimikleri anlayamama

İroni ve mizahı anlamama

Düzensiz konuşma

Ses ve el hareketlerini kontrol edememe

Konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk

Rutini sever, değişiklikten hoşlanmama

Aşırı derecede içine kapanıklık

Tekrarlayan davranışlar

Sevdiği konularda aşırı konuşur, tek taraflı sohbete dalma

ASPERGER SENDROMUNUN TEDAVİSİ NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Asperger sendromunun tedavisi bulunmamaktadır fakat bazı tedavi yöntemleri kişinin hayatını kolaylaştırmada etkili olabilir.

Sosyal ve iletişim becerilerine geliştirecek terapiler sendroma sahip kişinin günlük yaşamını daha kolay bir hale getirir. Bazı durumlarda hekimler ilaç tedavisi de önerebilir.

Anne ve babanın bilinçlendirilmesi Asperger sendromuna sahip çocuğun yaşamı için oldukça önem taşımaktadır. Teşhisin erken konulması bireyin yaşamsal fonksiyonlarını etkilemektedir.

ASPERGER SENDROMU OLAN ÜNLÜ İSİMLER

Elon Musk'ın 2021 yılında Asperger sendromu olduğunu açıklamasıyla birlikte, Asperger sendromuna sahip diğer ünlü isimlerde merak konusu olmuştu. İşte o isimler:

Elon Musk

Julian Assange

Isaac Newton

Greta Thunberg

Guy Martin

Anthony Hopkins

John Denver

Charles Robert Darwin

ASPERGER SENDROMUNA NE SEBEP OLUR?

Uzmanlar, genetik ve kimyasallar veya virüsler gibi çevresel toksinlere maruz kalma dahil olmak üzere otizmin gelişimine katkıda bulunabilecek birkaç potansiyel faktör belirlediler.

Erkeklerin OSB tanısı alma olasılığı daha yüksektir.

ASPERGER SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR, NASIL ANLAŞILIR?

Tek bir test, kişinin otizm spektrumunda olup olmadığını belli etmez. Asperger'in herhangi bir belirtisini fark ettiyseniz, bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşme sağlanmanız önerilir.

Bu görüşmede, dil becerileri, sosyal etkileşimler, konuşurken yüz ifadeleri, başkalarıyla etkileşime ilgi, değişime karşı tutumlar, motor koordinasyon ve motor beceriler dikkatle takip edilir. Buna göre tanı konabilir.

ASPERGER SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Asperger, otizm gibi, tedavi gerektiren tıbbi bir durum değildir. Bazı otistik insanlar okulda, işte veya günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken desteğe ihtiyaç duyabilir fakat destek tedavi ile aynı şey değildir.

Erken teşhis, sosyal etkileşimleri ve günlük işlevleri iyileştirmeye yardımcı olabilecek doğru türde desteği almayı kolaylaştırabilir. ASD desteği söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur.

Farklı insanların farklı ihtiyaçları vardır ve terapilerin ve diğer yaklaşımların bir kombinasyonu, her bir kişinin özel zorluklarını ele almaya yardımcı olabilir.