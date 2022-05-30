EKPSS 2. tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 EKPSS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri...

EKPSS 2. tercihlerinin başlayacağı tarih ve tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başladı. EKPSS'ye giren binlerce aday, memur olma hayalini gerçekleştirmek için tercih dönemini beklemeye koyuldu. ÖSYM tarafından açıklanacak tercih tarihleri ve yayınlanacak tercih kılavuzuna dair detaylar haberimizde...

EKPSS tercih tarihleri ve EKPSS 2022 tercih kılavuzu araştırılmaya devam ediyor. Engelli memur adayları, tercihlerini yapmak için ÖSYM tarafından açıklanacak tarihi beklerken; devam eden heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte EKPSS tercih işlemlerine dair merak edilenler ve EKPSS 2. tercihlerin ne zaman başlayağına dair merak edilen tarih!

EKPSS 2. TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS tercihlerine ve kuraya göre yapılacak yerleştirme tarihlerine dair, ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak detaylar adaylarla paylaşılacak.

Tercihlerin başlayacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

EKPSS TERCİH VE ATAMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

EKPSS tercihlerinde, adaylar, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.



EKPSS TERCİH KILAVUZU BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.