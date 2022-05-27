Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülür, hangi davalar görülmez? | 2022 ADLİ TATİL TAKVİMİ

Adli tatilin ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği vatandaşların gündeminde yerini aldı. Adliyede işi olanları ve hukukçuları yakından ilgilendiren adli tatilin detayları araştırılmaya devam ederken; 'adli tatil ne zaman, adli tatil ne kadar sürecek, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?' sorularına dair merak edilenler haberimizde...

Adli tatil takvimi ve adli tatilin ne zaman başlayıp biteceği merak edilenler arasında yer alırken; adli tatilde hangi davaların devam edip etmeyeceği de araştırılmaya başladı. Peki, adli tatil ne zaman? Adli tatilde tebligat gönderilir mi, boşanma davası olur mu? İşte adli tatile dair merak edilenler...

2022 ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatilin tarihi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddede geçen "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri doğrultusunda, 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'da sona erer.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDER?

Adli tatilde görülmeye devam edecek davalar sınırlıdır ve belli konu başlıklarını kapsamaktadır:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI OLUR MU?

Adli tatilde boşanma davasının görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Boşanma, aile mahkemesinin görev alanına girer ve adli tatilde yapılabilecek işler arasında değildir. Bu nedenle adli tatilde boşanma davası görülmez, adli tatil sonrasında süreç devam ettirilir.

Adli tatilde görülebilecek işlerin haricinde ancak dava dilekçesi verilebilir, karşı dava dilekçesi verilebilir, her türlü tebligat yapılabillir fakat aile mahkemesinde "istisnai" durumlar haricinde dava görülemez ve duruşma yapılamaz.

ADLİ TATİLDE TEBLİGAT GÖNDERİLİR Mİ, GEÇERLİ OLUR MU?

Adli tatil sürecinde yapılan tebligatlar geçerliliğini korumaya devam eder. Geçerli bir tebligat da tüm sonuçlarını korur fakat bu tebligatın ardından karşı taraf için geçerli olan süreler işlemeye başlamaz. Yukarıda belirttiğimiz üzere bu süreler tatilin bitimini takiben 1 haftalık süreye sarkar.