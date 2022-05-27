Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 3.546 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar, 'İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 3 bin 546 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, nasıl başvurulur? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?' sorularının cevabını araştırmayı sürdürüyor. İşte İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımına dair detaylar...

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini aldı. Yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli gibi pek çok alanda istihdam sağlayacak personel alımının başvuru detayları araştırılmaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İçişleri Bakanlığı personel alım şartları neler, nereden başvuru yapılır? İşte detaylar...

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE BRANŞLAR İÇİN TIKLAYIN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI İLANI

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 3.546 adet personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır."

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE BRANŞLAR İÇİN TIKLAYIN

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 3 bin 546 personel alımı başvuruları 17-21 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE BRANŞLAR İÇİN TIKLAYIN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 3 bin 546 personel alımı başvuruları "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ VE BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Başvuru yapan adaylar, sınav sürecine ait durum bilgilerini (5 katı aday arasına girip giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri, tarihi, saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl ve yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebilecek.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak. Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise 12 ilde oluşturulan Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE BRANŞLAR İÇİN TIKLAYIN

DETAYLI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

(4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer (merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

DETAYLI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ