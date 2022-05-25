Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü teknik heyeti ve yöneticilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Yayın Tarihi: 25.05.2022- 19:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı