Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta trafik kazasına karıştı. Yaşanan bu kaza sonrası bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında E-88 yolu Çalatlı köyü geçişinde meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek'e N.Ş.'nin kullandığı TIR da çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'in yaşamını yitirdiği belirledi. Rıza Kayaalp ile TIR sürücüsü N.Ş., ifade için ifadeleri merkeze götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan incele sürdürülüyor.