Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '25 Mayıs 2022 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 25 Mayıs 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '25 Mayıs 2022 Çarşamba çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 125 Mayıs 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
📺25 Mayıs Çarşamba SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto'da 25 Mayıs Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.