Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı ve gündem konuları araştırılmaya başladı. 23 Mayıs Pazartesi günü Beştepe'de başlayacak görüşmelerin akabinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak ve alınan yeni kararları açıklayacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman başlayacak, ne zaman açıklama yapılacak? İşte Kabine Toplantısına dair merak edilenler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündemini ve akabinde yapılacak açıklamaları araştırıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, enflasyonla mücadele, emekliler ile kamu memurlarının özlük haklarına dair düzenlemeler, koronavirüs ve maymun çiçeği virüsündeki son gelişmelere ek olarak maske zorunluluğuna dair düzenlemeler, açık cezaevi izinleri gibi önemli konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'na dair merak edilenler haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

İki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, son olarak 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmişti. Sıcak gündem olması halinde her hafta da yapılabilen Kabine Toplantısı, 23 Mayıs Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun toplanmasıyla ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA MASKE YASAĞI KALKTI MI, KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son duruma dair yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" dedi.

"BİNİN ALTINA DÜŞENE KADAR DEVAM EDECEK"

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz." demişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.

Koronavirüste son duruma göre, 21 Mayıs'ta 1.264 vaka sayısı kaydedildi.

23 MAYIS KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ NE OLACAK?