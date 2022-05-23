Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman, nasıl ödenir? Ödenmeyen emlak vergisinin cezası ne kadar? | 2022 EMLAK VERGİSİ BORÇ SORGULA

İlk taksidi Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde ödenen emlak vergisini ödemek isteyen vatandaşlar, 'emlak vergisi nasıl ödenir, son ödeme tarihi nedir, emlak vergisi borç sorgulama nasıl yapılır?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ediyor. Bina, arazi, arsa ve ev sahiplerinin ödemekle mükellef olduğu emlak vergisine dair merak edilenler ve 2022 emlak vergisi ödemeleri hakkında detaylar haberimizde...

Emlak vergisini ödemek isteyen milyonlarca vatandaş 'emlak vergisi nasıl ödenir, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman, emlak vergisi ödenmezse cezası ne kadar, emlak vergisi sorgulama ekranına nasıl erişim sağlanır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 31 Mayıs 2022 itibarıyla ilk taksit ödemelerinin sona erdiği emlak vergisi ödemelerine dair merak edilenler...

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisinden sorumlu olan kişiler; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Konut vergisi olarak da bilinmektedir.

Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılmaktadır. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit şeklinde ödemektedir.

EMLAK VERGİSİ 2022 SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN

Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebilmektedir.

1 Mart 2022 tarihinde başlayan Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edecek. 31 Mayıs'a kadar sorumlu kişilerin ödemelerini yapması gerekecek.

Emlak vergilerinin ikinci taksitleri ise Kasım ayında ödenecek.

EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemelerinizi internet üzerinden yapmak istemiyorsanız; mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurarak ödemenizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz ya da banka şubelerinden ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz.

Ödeme yapmak için belediyelerden tahsis edilen beyannameyi doldururken; söz konusu işlem esnasında tapu, nüfus cüzdanı ve sahip olduğunuz mülk bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurmanız gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası da bildirilmelidir.

Belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödemesi ve borç sorgulamaları da yapılmaktadır.

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EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF SAYILIR?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ve bunun dışında başka herhangi bir geliri olmayan:

Emekliler

Dullar,

Şehit aileleri

Yetimler

Gaziler

İşsizler muaf tutulmaktadır.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf durumundadır. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabilme hakkına sahiptir.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?